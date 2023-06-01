بلمهدي: تسخير كل الإمكانيات لتذليل الصعاب أمام الحجاج الميامين

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن السلطات العليا للبلاد بذلت جهودا من أجل تذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمان. من خلال تنسيق جهود جميع القطاعات ذات الصلة. داعيا الحجاج إلى أن يكونوا خير سفراء للجزائر.

وغادر أمس الأربعاء، أول فوج للحجاج الجزائريين بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2023. حيث كان في توديع هذا الفوج الذي يضم 39 حاجا وحاجة، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثة الوطنية للحج. كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، وزير الإتصال محمد بوسليماني. بالإضافة كذلك إلى وزير النقل يوسف شرفة. وزير الصحة عبد الحق سايحي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش. إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

كما نوّه بلمهدي بالجهود المبذولة من قبل السلطات العليا للبلاد من أجل تذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمان. من خلال تنسيق جهود جميع القطاعات ذات الصلة. داعيا الحجاج إلى أن يكونوا خير سفراء للجزائر.

كما دعا الوزير الحجاج إلى التعاون مع أعضاء البعثة الجزائرية للحج ومع السلطات السعودية. والإلتزام بالتوصيات التي تقدم لهم وتشريف الجزائر مثلما فعلوا دائما.

وأوضح بلمهدي أن كل القطاعات المعنية بتنظيم حج 2023، تسهر على تنسيق جهودها إلى غاية عودة آخر حاج من البقاع المقدسة، خدمة لضيوف الرحمان. ومواصلة لتشريف البعثة الجزائرية، التي كانت من ضمن أفضل البعثات في البقاع المقدسة بشهادة من السلطات السعودية.

وفي هذا السياق، أبرز أن الجزائر، بالتعاون مع السلطات السعودية، إستطاعت رفع حصتها من الحج هذه السنة لتبلغ 41 ألفا و300 حاج. بعدما كانت في حدود 36 ألفا خلال السنوات الماضية. مؤكدا أنه “لم يحدث في تاريخ الجزائر أن بلغ عدد الحجاج الجزائريين هذا الرقم.