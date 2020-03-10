بلمهدي: “تعليق رحلات العمرة إجراء وقائي والحديث عن الحج سابق لأوانه”

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إنّ تعليق رحلات العمرة نحو البقاع المقدسة يبقى إجراء وقائيًا وتحفظيًا.

وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنّ الحديث على رحلات الحج سابق لأوانه في الوقت الحالي، وهذا خلال إشرافه على فعاليات الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية.

أين دعا بلمهدي الأئمة إلى إعطاء أهمية كبيرة لعملية التوعية والتحسيس عبر كافة مساجد الجمهورية، بغرض تجسيد واقع المرافقة للمواطنين وجعلهم يكثفون من النظافة لتنجب الإصابة بهذا الفيروس القاتل.

وتحدث الوزير عن التنسيق مع وزارة الصحة لإنجاح عملية التوعية والتحسيس من خطر هذا الفيروس، مشيرًا إلى دراسة خيار الإستعانة بالأطباء والتقنيين من وزارة الصحة، لدعم حملات التوعية في المساجد.

أما بخصوص محاور الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أكد بلمهدي أنّه سيتم العمل على ملامسة الواقع لحل مشكلات المواطن، لكونه الركن الأساسي في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى فتح 3 ورشات عمل، حيث خصصت الورشة الأولى موضوع الخطاب الديني، أمّا الورشة الثانية فقد خصصت للزكاة والأوقاف، في وقت ستهتم الورشة الثالثة بالتكوين.