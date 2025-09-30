بلمهدي: توسيع التعاون وتبادل الخبرات في الشأن الديني والثقافي مع قطر

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الديني والثقافي بين الجزائر وقطر.

وإختتم الوفد الوزاري القطري، برئاسة غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة، مساء اليوم زيارة العمل التي أداها إلى الجزائر. بجلسة عمل ختامية بمقر الوزارة مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي.

وقد تميزت الجلسة بالتأكيد على أهمية المبادرة المشتركة المتفق عليها، لما تحمله من أبعاد استراتيجية. في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الديني والثقافي بين البلدين الشقيقين. كما شدّد الوزيران على حرص الجزائر وقطر معاً على مواصلة العمل المشترك وتفعيل المبادرات المتفق عليها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي أجواء أخوية، ودّع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي ضيف الجزائر غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة.