بلمهدي: توفير 2000 سكن وظيفي للأئمة.. استحداث هيئة وطنية للإقراء قريبا

أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، أن الوزارة تلقت الموافقة من طرف رئيس الجمهورية. بخصوص توفير ما يقارب 2000 سكن وظيفي لفائدة الأئمة عبر الوطن.

و قال بلمهدي خلال كلمته على هامش إشرافه على حفل تكريم المجازين في القراءات بدار الضيافة خلال زيارته إلى ولاية المسيلة. أن رئيس الجمهورية قد أعطى الموافقة نهاية الأسبوع الماضي للتكفل و توفير سكنات وظيفية لحوالي 2000 إمام كمرحلة أولى. من أصل 4900 ملف تم رفعه في هذا الخصوص إلى السلطات العليا للبلاد.

كما أكد بلمهدي، أن القرار سيتم تجسيده بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية و السكن. ويأتي تلبية لمطالب الأئمة في هذا الخصوص وهو ما يترجم دعم الدولة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف بشكل عام و للأئمة بشكل خاص. بالإضافة كذلك إلى أن هذه التدابير المقررة لفائدة القطاع تضاف إلى سلسلة القرارات المتخذة مؤخرا. و على رأسها القانون الأساسي للإمام. الذي يمكنه من تأدية مهامه في التربية المجتمعية و الدينية على أكمل وجه’.

و في سياق آخر أعلن المسؤول الأول عن القطاع، أنه تقرر استحداث هيئة وطنية للإقراء قريبا. يشرف عليها مجموعة من كبار القراء و مهمتها دراسة و اعتماد إجازات الشيوخ المقرئين. كما يأتي إنشاء هذه الهيئة مواصلة لإنجازات الهيئات الولائية للإقراء و التي حققت تقدما ملحوظا في تعليم و تلقين علوم القرآن الكريم و التجويد. بدليل تتويج الجزائريين بالمراكز الأولى الثلاث في 20 مسابقة دولية.