بلمهدي: حصيلة صندوق الزكاة ارتفعت إلى 1.57مليار دينار خلال 2019

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بسطيف بأن حصيلة الصندوق الوطني للزكاة قد ارتفعت إلى غاية نهاية السنة الفارطة إلى 1.57 مليار دينار بعد أن كانت لا تتجاوز في بدايتها 50 مليون دينار أي بفارق يقدر بأزيد من 30 مرة.

وأكد بلمهدي خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية الـ 19 لصندوق الزكاة بدار الثقافة “هواري بومدين” بأن الحصيلة الوطنية لصندوق الزكاة كانت “محتشمة جدا” خلال انطلاقها سنة 2003 .

وأضاف الوزير في كلمته أن تجربة صندوق الزكاة كانت “تحديا” بفضل صبر الأئمة وسعيهم إلى إقناع الناس و التفافهم حول هذا الصندوق الذي استطاع منح ما يزيد عن 4 ملايين و 200 ألف استفادة لصالح المواطنين الجزائريين.

وأشار ذات المسؤول إلى أن صندوق الزكاة أصبح مؤسسة قائمة بحد ذاتها بفضل اجتهاد الأئمة والمشايخ كما أصبح يحمل رؤيةو استراتيجية مستقبلية تحتاج إلى مقاصد.