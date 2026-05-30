بلمهدي حول الوضع الصحي للحجاج: الحالة العامة مطمئنة

تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للحجاج، مؤكدا أن الحالة العامة مطمئنة.

وأشار الوزير، في تصريح للوفد الإعلامي لبعثة الحج الجزائرية، إلى وجود عدد محدود من الحالات الصحية التي تتم متابعتها من قبل الفرق الطبية الجزائرية بالتنسيق مع المستشفيات السعودية.

مؤكدا أن البعثة تعمل على متابعة شؤون المرضى وضمان عودتهم إلى الجزائر في أولى الرحلات بعد حصولهم على الموافقة الطبية. مع اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لتسهيل تنقلهم وعودتهم إلى ذويهم.

