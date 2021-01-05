بلمهدي.. خطاب الإمام الجزائري أرقى وأعلى خطاب بشهادة من فرنسا

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن خطاب الإمام الجزائري يعد “أعلى وأرقى” خطاب بفرنسا.

وأوضح وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أن خطاب الإمام الجزائري، يبلّغ رسالة الإسلام والوسطية و”ذلك بشهادة السلطات الفرنسية”.

وأشرف، اليوم، الوزير على انطلاق مسابقة انتداب الإطارات من الأئمة لتأطير الشأن الديني لدى مسجد باريس، بدار الإمام بالمحمدية.

وصرح بلمهدي أن يمر عبر،اللجنة الخاصة بالقرآن الكريم وأخرى خاصة بالثقافة العامة واللغة الفرنسية باعتبار “أن الأئمة سيخاطبون الناس بها”.

ويشارك في الامتحان الشفوي حاليا 105 إطار للترشح إلى 63 منصب إمام أستاذ وإمام أستاذ رئيسي وكذا إمام مدرس.

للإشارة، سبق أن نظمت وزراة الشؤون الدينية، امتحان كتابي شارك فيه في البداية 538 مترشح على المستوى الوطني.

وأكد بلمهدي، أن الناجحين في الاختبار سيخضعون لمرحلة تدريبية بمخبر اللغات الذي كان حصيلة التعاون بين الجزائر وفرنسا لتقوية قدراتهم.

وأشار وزير الشؤون الدينية، إلى أن هذه المرحلة تمكن الناجحين في الاختبار من تبليغ رسالة الجزائر والإسلام والوسطية والمحبة”.

وأفاد الوزير، أن عهدة بعض الأئمة في فرنسا تم تمديدها، لأنها كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر بسبب كورونا.