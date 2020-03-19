بلمهدي: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن الفقيه لا يستطيع التحدث في مسألة دون الاعتماد على أهل الاختصاص.

وقال الوزير على التلفزيون العمومي ان فتوى غلق المساجد جاءت بالاعتماد على مختصين في الصحة، وهم من حذر من التجمعات و الاحتكاك.

وقد اعتمدنا على هذه التحذيرات، حيث وضعنا 3 احتمالات، وفي الأخير وصلنا إلى فتوى غلق المساجد لمنع انتشار الوباء.

القاعدة الشرعية تقول ان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، الفتوى الجزائرية هي نفس الفتوى التي خرجت في جل دول العالم الإسلامي.

الإشاعة هولت العامة فجعلت الأسواق خالية من السلع

هناك من يمارس بث الشائعة، وهذا ما يهول لدرجة أن الأسواق تنتهي منها المئونة، من بكى على غلق المساجد شيء جميل ،ن لكن أن يضارب ويغش من يدافع عن المساجد فهذا امر غريب.

الدين المعاملة،يفترض ان نقسم الخبز مع الجار، وهذا الأمور ليست عامة والحمد لله.

وانصح المواطنين بإتباع ما قاله الأطباء، وما يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل.

الناس أصبحت لا تسلم، وهذا مؤشر ايجابي، يؤكد ان الشعب الجزائري واع بخطورة الفيروس.