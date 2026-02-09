بلمهدي: رمضان فرصة لترسيخ القيم الدينية والإنسانية ومحاربة التبذير

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، بدار الإمام بالمحمدية، على افتتاح ندوة علمية وطنية موسومة بـ: “تضافر الجهود المؤسساتية نحو استثمار أمثل لشهر رمضان في بناء الفرد والمجتمع”.

وجرت هذه الندوة بحضور كل من وزير الاتصال زهير بوعمامة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. صورية مولوجي، والأمين العام لوزارة الصحة محمد طالحي بالنيابة عن وزير الصحة، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات. الوزارية والهيئات الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تنظيم هذه الندوة الوطنية. يندرج في إطار المقاربة الحكومية التشاركية للتحضير لشهر رمضان المبارك. تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير الأول، وبمشاركة مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية. والمجتمع المدني عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشار بلمهدي إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، والحفاظ على النعمة، ومحاربة التبذير، خاصة خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك مسؤولية دينية ومجتمعية.

كما أوضح أن شهر رمضان يمثل فرصة لترسيخ القيم الدينية والإنسانية، وتصحيح السلوكات. وتعزيز ثقافة الاعتدال والتكافل الاجتماعي، مثمّنًا دور الأئمة والمرشدات الدينيات. في توعية المجتمع، إلى جانب جهود مختلف القطاعات الشريكة في مجالات الصحة، والتضامن. والإعلام، والبيئة، والسلامة المرورية، بما يضمن شهرًا متضامنًا وآمنًا يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري.

