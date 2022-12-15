بلمهدي: سنتفاوض قريبا مع السلطات السعودية لرفع حصة الجزائر من الحجاج

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، عن الشروع قريبا في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل.

وجاء هذا خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة.

وأكد وزير الشؤون الدينية، أنه سيتم الشروع قريبا في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الجزائر .من عدد حجاج بيت الله الحرام للموسم المقبل إلى 40300 حاج.

مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا خلال الموسم المنصرم.

اما بخصوص كيفية تنظيم موسم الحج وتكلفته وما يقابلها من خدمات، أوضح وزير القطاع أن تحديد تلك التكلفة يتم بعد عدة مراحل وإجراءات متبعة بأرض الوطن ثم بالبقاع المقدسة.

والتي تهدف كلها إلى تحسين ظروف إقامة الحجاج وفقا لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للعملية.

وأكد ذات المتحدث، أن ذات التكلفة تتضمن جميع الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم في ظروف جيدة كالسكن والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة.

إلى جانب مختلف الرسوم المتعلقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

واضاف الوزير بلمهدي أن التكلفة التي يدفعها الحاج الجزائري تبقى من أخفض التكاليف بالمقارنة مع بقية حجاج الدول الإسلامية بالنظر إلى الخدمات التي يستفيد منها.