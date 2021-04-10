بلمهدي: سنصلي التراويح مع بعض.. وهناك من يريد كسر البروتوكول الصحي في المساجد

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ، أنه سيتم إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وسنصليها مع بعض.

ودعا بلمهدي خلال زيارته إلى ولاية المسيلة، بضرورة الإلتزام بالبروتوكول الصحي، وعدم السماع لمن يريدون التشويش عليه.

وأوضح في ذات السياق، أن هناك العديد ممن يريدون التشويش على هذا الالتزام و الانضباط داخل المساجد.

خاصة وأن بعض الناس لا يعجبهم إحترام المصلين والتزامهم للبروتوكول الصحي داخل المساجد، و يريدون كسر البروتوكول لإفساد الوضع الصحي في الجزائر.

وأكد الوزير، أن بعض الناس يريدون الإخلال بالبروتوكول الصحي في المساجد لإحداث البلبلة.