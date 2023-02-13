بلمهدي: صدور مصاحف “البراي” الأسبوع الأخير من شعبان.. سيوّزع مجانا

أعلن، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن صدور النسخ الأولى من مصاحف القرآن الكريم بلغة “البراي” في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وسيتم توزيعها مجانا.

وأشار وزير الشؤون الدينية بلمهدي في تصريحات للقناة الإذاعية الثانية، إلى أن مصاحف البراي تتكون من ثمانية أجزاء. مشيرا إلى أنّه لأول مرة، ستطبع الجزائر المصحف القرآني بالبراي عن رواية ورش. مؤكدا أنّ هناك طبعة قديمة للبراي سنة 2003 برواية حفص، لكنها ليست من إنتاج جزائري.

كما أضاف بلمهدي أنّ تقنية البراي الجديدة للمكفوفين، تقوم على كتابة الكلمات بخط عاد. حتى يتسنى للأولياء مرافقة الأبناء الذين يقرأون بالبراي، ومن ثمّ التصحيح لهم.

وأوضح الوزير، أن إرتفاع حصة الحجاج الجزائريين لأول مرة، بواقع 41 ألف حاج في الموسم الحالي. مؤكدا أنّه سيتم العمل على اختيار أفضل الخدمات لتقديمها للحجاج الجزائريين، وبأفضل الأسعار. مشيرا إلى أن 45 وكالة سياحية ستنظّم موسم الحج القادم. بالتعاون مع الديوان الوطني للحج والعمرة. والبعثة الجزائرية، في تأطير الحجاج.

بلمهدي.. نهائي المسابقة الدولية للقرآن هذا الجمعة

كما أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي إلى المسابقة الدولية للقرآن التي شاركت فيها 52 دولة. قائلا: “أكملنا التصفيات وسيكون الحفل الختامي يوم الجمعة المصادف لليلة الإسراء والمعراج. حيث سيتمّ تكريم الثلاثة الأوائل من طرف رئيس الجمهورية.

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