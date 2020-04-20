بلمهدي: ضحايا كورونا يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون بـ”كرامة”

تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، عن كيفية تشييع ضحايا فيروس كورونا بالجزائر، خلال لقاء له على الإذاعة الجزائرية.

وأكد الوزير، أنه قد تم الرجوع للخبرة الطبية، وتحديد كيفية التعامل مع ضحايا الفيروس، والذين اعتبرهم الوزير من الشهداء.

وفي ذات السياق، أورد الوزير، أن هناك احتياطات يجب أن تأخذ عند تشييع هؤلاء الضحايا.

وأضاف بلمهدي، أن وزارته قد طلبت من الأئمة الصلاة على المتوفيين بـ”كوفيد 19″، ودفنهم بكرامة، بحضور فردين من عائلتهم مع ارتداء اللباس الواقي.

وأشار الوزير، إلى أن الإمام يقوم بتذكير أهالي الضحايا، أنهم شهداء، ويقومون بمواساتهم والتنقل لبيوتهم لتعزيتهم والوقوف معهم.

وفند الوزير، كل ما أثير من عدم دفن ضحايا الفيروس، قائلا أن هذا الأمر يعتبر تجني على كرامة الجزائريين.

وفي الأخير، كشف بلمهدي، أن قطاعه فقد أئمة، توفوا بفيروس كورونا.