بلمهدي: طبع 5 آلاف نسخة من مصحف البراي في المرحلة الأولى

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إستلام النسخة الأولى من مصحف القرآن الكريم بلغة “البراي”

وقال بلمهدي خلال استضافته اليوم الإثنين في فوروم الإذاعة الأولى، أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر يطبع القرآن الكريم عن رواية ورش بالخط العادي وخط البراي. وسيتم في المرحلة الأولى طبع 5 آلاف نسخة من هذا المصحف. مشيرا إلى أن تقنية البراي الجديدة للمكفوفين. تقوم على كتابة الكلمات بخط عادي. حتى يتسنى للأولياء مرافقة الأبناء الذين يقرؤون بالبراي.

وسيتم توزيع مصحف الجزائر للبراي في الدول الإفريقية ومسجد باريس الكبير. إضافة إلى توزيعه على المستوى الوطني، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ولدى تطرقه إلى رسالة المسجد في شهر رمضان أكد بلمهدي، على مرافقة الإمام للمواطن في حياته الإجتماعية عموما. والتي تقوم على التوعية والإرشاد. داعيا المواطنين إلى التركيز على العبادة والإبتعاد عن السلوكات السيئة.