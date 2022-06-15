بلمهدي: على الحجاج الابتعاد عن العراك والجدال

دعا وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، الحجاج إلى تجنب العراك والجدال أثناء تأدية المناسك. كما أشار بلمهدي، إلى التفرغ للعبادة والصلوات بعيدا عن كل ما يعكر صفو الحج.

في حين، أوضح وزير الشؤون الدينية، أن الحجاج تلقوا الدعم والتوجيهات من قبل العلماء والفقهاء. وهذا من أجل المحافظة، على النفس والحياة البدنية والصحية لأن الأخيرة تمكن من أداء مناسك بشكل صحيح.

كما طالب يوسف بلمهدي، الحجاج بالالتفاف حول المرشدين، والتعاون معهم ومع السلطات. من أجل إنجاح موسم الحج والحفاظ على أمن البلد المستقبل.