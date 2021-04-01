بلمهدي: فتح المساجد لأداء التراويح.. ولابد من إحترام التباعد الإجتماعي لتفادي العدوى

كشف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ، أنه سيتم فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضح الوزير خلال كلمة له أثناء زيارته إلى ولاية تيسمسيلت، أنه يجب علينا التكيّف مع الظروف الحالية.

وأضاف الوزير، أن العديد من المساجد إستطاعت التكيف مع الأزمة الراهنة، خاصة وأن الإمام كان نقطة قوة في عملية التوعية الصحية.

وشدّد بلمهدي، أنه لابد من إستمرار عملية التوعية الصحية لكي يكون ذلك إحتياطا لأي أمر طارئ.

كما ألّح الوزير في سياق كلامه، على ضرورة إتباع شروط التباعد الإجتماعي لتفادي العدوى حتى نستطيع العودة إلى الحياة العادية

وكشف في ذات السياق، أن للمسجد دور هام في النصح والارشاد بحيث يستفيد المواطن مما يفيده في حياته اليومية.

وأكد الوزير على أن الجزائر اليوم محسودة من أطراف خارجية على نعمة الاسلام والتوحد في صف واحد.