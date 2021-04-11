بلمهدي: فتح تحقيق في حادث احتراق مسجد بتيزي وزو

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن فتح تحقيق في حادث احتراق مسجد بتيزي وزو.

وقال الوزير ” إذا حدث أن تم حرق مسجد أو اعتدي عليه، فليس من المعقول اتهام منطقة بأكملها بنبذها للدين”.

وأضاف الوزير من تيزي وزو أن تحقيقا قد تم فتحه في الموضوع، وسيعالج الأمر في أطره الصحيحة.

وتابع “أنا أصيل هذه المنطقة، وأعلم ما فيها من خير، ومن تمسك أهلها بالقرآن والإسلام”.

وزاد “نحن نثق في سادتنا الأئمة، والذي يخالف ندعوه للرجوع إلى جادة الحق”.

وأفاد بلمهدي أن السفيرة البريطانية ذكرت أنهم استعانوا في بريطانيا بالأئمة للتخفيف من فوبيا كوفيد19، وبعض المساجد فتحت كمراكز للتلقيح.

ودعا الوزير الأئمة للاستمرار في الالتزام بالبروتوكول، وبدعوة الناس للخير والمحبة والتضامن خلال شهر رمضان، لنحتفل بالعيد لا فاقدين ولا مفقودين.

وفي سياق مغاير أشار بلمهدي أن هناك بعض الناس لم يعجبهم التزام المساجد والدور الرائد الذي أدته.

وأوضح أن هؤلاء يدعون الناس للتمرد على البروتوكول، وهي دعوة لإفساد النجاح الذي حققته الجزائر –حسب الوزير-.