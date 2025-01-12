بلمهدي في جدة لتوقيع إتفاقية ترتيبات شؤون حجاجنا الميامين

حلّ ظهر اليوم الأحد 12 بمطار جدة الدولي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي. واستقبل من طرف القنصل العام بجدة محمد عالم.

وكان في استقبال الوزير أيضا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة البروفيسور الطاهر برايك. والمدير العام المساعد صالح بوطرفة. بالإضافة كذلك إلى مستشار المدير العام محمد ماطي.

وسيترأس الوزير الوفد المشارك في الطبعة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 1446هـ 2025م. باعتباره رئيسا لمكتب شؤون حجاج الجزائر، حيث سيوقع على اتفاقية ترتيبات شؤون حجاجنا الميامين مع نظيره وزير الحج والعمرة السعودي للموسم الجاري 1446هـ/2025م.