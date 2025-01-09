بلمهدي في زيارة إلى السعودية بدءا من الأحد

يشرع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ابتداء من يوم الأحد المقبل، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة.

وحسب بيان للوزارة، فإن بلمهدي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل في إطار زيارة رسمية يحضر خلالها مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة.

كما سيوقع الوزير خلال الزيارة على اتفاقية ترتيبات شؤون حجاجنا الميامين لموسم حج هذا العام مع نظيره وزير الحج والعمرة السعودي. يضيف المصدر ذاته.