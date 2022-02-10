بلمهدي في زيارة عمل لمصر للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

يقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، ابتداء من يوم الغد الجمعة.

وذلك الى غاية 14 فيفري للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حسب ما جاء في بيان الوزارة.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر بمدينة القاهرة يومي 12 و13 فيفري 2022 تحت عنوان : “عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي”.

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كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الظروف الحالية والوضعية الوبائية لا تسمح بالحديث عن فتح العمرة حاليا.

وقال وزير الشؤون الدينية على هامش اشرافه على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات قراءة “صحيح البخاري” وموطأ “الإمام مالك”، أن فتح العمرة يتطلب شروطا وإجراءات. مضيفا أنه “عندما تتأهل الظروف ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة سيكون هناك قرار يفرح الناس”.

وأضاف وزير الشؤون الدينية، أن الجزائر في تتبع دائم في الداخل وعلى مستوى المملكة العربية السعودية ومستعدة في اي وقت لفتح موسم العمرة في حال عادت الظروف إلى طبيعتها. مشيرا إلى أن الظروف الصحية الحالية لا تسمح بالحديث عن العمرة.

كما دعا الوزير إلى ضرورة احترام الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة من أجل تفادي الوصول إلى موجة أخرى وارتفاع عدد الإصابات بالوباء. والسماح بالتنقل إلى الخارج.

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