بلمهدي: قرار غلق المساجد كان صائبا.. ولا داعي للتشويش والإشاعة

كشف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أن أخلقة المجتمع كان من التزامات رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن قرار غلق المساجد كان صائبا، بالرغم من عدم تقبل بعض المواطنين للقرار.

وأشار الوزير إلى أن بعض المواطنين لجأو إلى مواقع التواصل الإجتماعي للتشويش، فيجب محاربة الإشاعات.

خاصة وأن المجتمعات من بينها المؤسسة الدينية تأثرت بوباء كورونا، مضيفا أن المؤسسة الدينية تفاعلت بايجابية مع الوباء.

وأكد بلمهدي في ذات السياق، أن الدولة الجزائرية لما قررت اغلاق المساجد كان بمشاورة الفقهاء