بلمهدي: قطاع الشؤون الدينية حارس للهوية الوطنية من خلال المساجد والمراكز الثقافية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن فرنسا الإستدمارية حاولت طمس هوية الجزائر. لكن الجزائر اليوم ترد برسالة واضحة :”هذه أرض محمدية، وقطاع الشؤون الدينية هو حارس للهوية الوطنية من خلال المساجد والمراكز الثقافية”.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي خلال إشرافه على اختتام الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي. أن النشاطات التي تقوم بها الوزارة ليست منفردة، بل بالشراكة مع مختلف الفاعلين. فلئن كان الإمام يؤدي دورا محوريا، فإن المركز الثقافي يضفي بعدا تخصصيا، يعزز الفعالية والتأثير.

كما عبّر الوزير عن اعتزازه بالكفاءات الشابة وبعد الهوية التي يتميز بها أبناء الجزائر المتفوقين. الذين عبّروا عن وعيهم ووطنيتهم بطلاقة لغوية جمعت بين العربية، الأمازيغية، والإنجليزية.

أكد بلمهدي، أن فرنسا الاستدمارية حاولت طمس هوية الجزائر، لكن الجزائر اليوم ترد برسالة واضحة :”هذه أرض محمدية، وقطاع الشؤون الدينية هو حارس للهوية الوطنية من خلال المساجد والمراكز الثقافية”. معلنا عن تعزيز الإنفتاح البيئي والقيم الخضراء وزيادة توسعة أبواب التعاون مع وزارة البيئة.

ودعا بلمهدي الباحثين والمختصين إلى تحليل أرقام وإحصائيات نشاطات المركز. واستقراء الرسائل التي تحملها، لاستخلاص الرؤى وتطوير الأداء المستقبلي. كما نوه بالدور الفاعل للمرأة في المؤسسات الثقافية والدينية، مشيدًا بحضورها وتمكنها ومساهمتها في البناء الروحي والثقافي للمجتمع. وحث الشباب على السعي نحو العلا حاملين راية الجزائر، ومتشبعين بروح الوفاء والعزم.

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