بلمهدي: كل الظروف جاهزة لنقل الحجاج وموسم الحج مر بخير

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن موسم الحج لهذه السنة، انتهى دون مشاكل كبيرة، أو خسائر.

مضيفا، ما عدا الوفيات التي تم تسجيلها بسبب أمراض مزمنة.

وأشار الوزير، إلى أن البعثة الجزائرية، استطاعت أن تدير وتنظم موسم الحج، بنفس وتيرة العام الماضي خاصة في مزدلفة،عرفة،ومنى.

حيث تعرف هذه الأماكن ازدحام كبير للحجاج وظروف صعبة، تخطتها البعثة بتحديات كبرى.

كما ذكر بلمهدي، أن أعضاء البعثة استطاعوا أن يتكيفوا مع الظروف الجوية التي عرفها يوم عرفة من أمطار غزيرة ورياح.

وعن عملية الترحيل، أكد الوزير، جاهزية البعثة لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة أو مطار جدة بخصوص العائدين إلى أرض الوطن.

وقال بلمهدي، إن الخطة مضبوطة، والنقل مهيأ، رغم الصعوبات الخاصة بتأشيرة المجاملة التي تم معالجتها منتصف الليل.

وذكر المتحدث، أن كل النساء باتوا داخل الخيم في منا، أما الذكور والرجال فضلوا المبيت في أروقة المخيمات برغبة منهم.

واعتبر الوزير،أن الموسم مر بخير والجزائر خرجت منتصرة، مشيرا إلى أنه ينبغي أن لا ننكر الجهود المبذولة من قبل البعثة.