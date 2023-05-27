بلمهدي: لأول مرة في الجزائر بعثة الحج تفوق الـ40 ألفا

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر، فاقت بعثة الحج الـ40 ألف حاجا وحاجة.

وقال الوزير، في كلمة له خلال لقاء توجيهي لأعضاء بعثة الحج الجزائرية، أن هذه بعثة الحج لهذا الموسم، فاقت بعثة الموسم الفارط بالضعف.

موضحا أن الموسم الماضي، كان استثنائيا، كونه العام الأول الذي جاء بعد وباء كورونا وما رافقها من تدابير استثنائية في الحج.

وأكد بلمهدي، أن موسم الحج الفارط، كان موسما ناجحا بشهادة الجميع، ونالت البعثة الجزائرية، تشكرات وثناء المملكة العربية السعودية.

وعبر الوزير عن أمله في أن تنال الجزائر دائما حصة إضافية للحج، نظرا للإقبال الكبير من الجزائريين لأداء فريضة الحج.

وأكد بلمهدي، أن الدولة الجزائرية وفرت كل ما يحتاجه الحاج من أدوات طبية وأدوية ووسائل التكفل والتي ضوعفت كلها وأصبحت في متناول هذا الكم الهائل من الحجاج.