بلمهدي: لا يجب السماح للمتربصين بالبلاد إستغلال التنوع الثقافي لضرب وحدتنا

دعاو وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى عدم السماح للمتربصين بالجزائر بإستغلال التنوع الثقافي الموجود فيها لضرب وحدتها وإستقرارها.

وقال بلمهدي، في كلمة بمناسبة إفتتاح فعاليات ندوة علمية حولة الوحدة الوطنية في التراث الأمازيغي، اليوم الثلاثاء: “إن التنوع الثقافي الموجود في الجزائر يخدم الوطن ولا يزيدنا إلا ثباتا ويقينا”.

مضيفا بإن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، يوم وطني نستذكر من خلاله أمجاد أمتنا وتاريخها.

وأكد الوزير، أن أصوات النشاز من هنا وهناك، لا تمثل رؤية الجزائريين لهذا الإنسجام.

وأورد بلمهدي: “نحن لسنا أمة همجية، نحن جزائريون لدينا هويتنا وتاريخنا ونثبت وجودنا، وشرفنا الإسلام وعقيدتنا هي ركيزة الشعب الجزائري الذي لن يحيد عنها”.