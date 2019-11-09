بلمهدي: لا يمكن للمسجد أن يكون في منأى عن القضايا التي تمر بها الجزائر

قال وزير الشؤون الدينية ، يوسف بلمهدي، اليوم بالمدية أن التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري لا يمكن أن يحدث بدون مؤسسات.

وأردف انه يجب الاستعجال في انتخاب رئيس مهمته تلبية هذا المطلب وضمان تجسيده على أرض الواقع.

وصرح الوزير في اليوم الثاني من زيارته للولاية، قائلا لقد أصبح الشعب الجزائري في الأشهر الأخيرة نموذجًا في أعين العالم بفضل درجة وعيه وسلميته وأن رغبته في التغيير لا تشكل إطلاقا مصدرًا للخوف والقلق.

وقال بلمهدي لدى تفقده مدرسة “علي طبال” القرآنية بالبرواقية، أن المرافقة التي تم ضمانها إلى غاية يومنا هذا مكنت من الحفاظ على الجانب السلمي لهذه الديناميكية الشعبية وتجنب انحرافها عن مسارها.

وقال بلمهدي إنه لا يمكن للمسجد أن يكون في منأى عن القضايا الأساسية التي يمر بها المجتمع.

واردف انه بالنظر إلى دوره ومكانته في المجتمع فإنه مدعو إلى الانخراط في المواعيد الكبرى التي تنتظر البلاد.

مؤكدا أن المسجد لا يمكن أن يتجاهل ما يحدث على الساحة السياسية ويجب أن يتفاعل إيجابا مع الأحداث الحالية.

وشارك بلمهدي في عملية تشجير على مستوى المدخل الشمالي لمدينة البرواقية على الطريق الوطني رقم 1.

كما قام بعدها بتسليم عقود تجارية لمحلات ومكاتب تتواجد داخل مركب وقفي تابع لقطاعه بذات البلدية و زيارة مدرسة “علي طبال” القرآنية ليتفقد في نهاية زيارته مشروع بناء مدرسة قرآنية أخرى تقع بمدينة قصر البخاري.