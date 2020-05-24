بلمهدي لـ”النهار”: صلة الرحم لا يمنعها الحجر.. ووسائل التواصل بديل الزيارات

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، أن الحجر الصحي ليس حجة لقطع صلة الرحم التي أمر بها الله وأوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأفاد بلمهدي في اتصال هاتفي مع “النهار” أن وسائل التواصل الإجتماعي التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة، تمكن من تبادل التحادث والسؤال والتهاني، بين أفراد المجتمع الواحد، وحتى بين مختلف دول العالم، كما أنها طريقة آمنة لتطبيق الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

وأوضح الوزير “أهم شيء في الحياة هو العلاقات، وأهم شيء في العلاقات هي العلاقة بين الأقارب والأرحام والدليل على ذلك قول الله عز وجل “وصلوا أرحامكم “، حتى أنه شق لها اسم من إسمه وهو الرحيم، وقال من قطعها قطعته ومن وصلها وصلته، وصلة الرحم لا تكون بانتقال الجسد إلى جسد كما يفسرها البعض، أو الذهاب ماديا، في وقتنا الحالي هناك العديد من الوسائل التي تتيح تطبيق ما أمرنا به الله، ولا حجة على الله في أمره”.

وقال بلمهدي “هذه الجائحة الكبيرة التي ما عرفت البشرية مثلها، فرضت على الانسانية شروطا ومنها الجزائر ولا يمكن أن نغفل هذا الجانب، لأن سلامة الأبدان مقدمة”.

وأضاف الوزير “ولهذا كل الفتاوى التي تقدم بها مشايخنا عبر اللجنة الوزارية للفتوى أو غيرها من المجالس العلمية في ترابنا، كلها انصبت في إطار وقاية الإنسان من الوقوع في أي مضرة أو ألم قد يجر للإنسان بسبب غفلة أو تهاون”.