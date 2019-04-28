بلمهدي للمرافقين: “يجب أن تعطشوا إذا ازدحم الحجاج على الماء !”

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على ضرورة مرافقة الحجاج من خلال الإفتاء أو الخدمات.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح ملتقى الإرشاد الديني، أن الوزارة والتابعين لها يجب أن يكونوا على أتم الاستعداد لخدمة الحجاج.

بالإضافة إلى الإلتزام بأوامر السادة رؤساء المراكز الذين يكونون في رحلة الحج، والعمل ككتلة واحدة والإلتزام بالواجبات.

وطلب بلمهدي، من المرافقين، زيادة تعاونهم أكثر من خلال الإصغاء للحاج، ويدا على من سيواهم.

وقال المتحدث، إن كل المسؤولية والثقة تقع على عاتق الفتوى والإرشاد والإدارات.

مردفا “أنتم الذين تعطشون وتجوعون إذا ازدحم الناس على الماء والأكل”.