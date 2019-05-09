بلمهدي: لن تغلق المساجد بعد آداء الصلوات

نفى وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، غلق بعد آداء الصلوات، مؤكدا أن المساجد تبقى مفتوحة لتعليم القرآن.

وفي رده على سؤال النائب، محمد قيجي، بخصوص دور المسجد وصلاحياته، أشار أن المسجد يعمل على نشر الوعي الصحيح، وترشيد الإنفاق، وتوجيه المجتمع.

وتحدث عن تفعيل منظومتي الز كاة والأوقاف، وتنظيم سلسلة ملتقيات أطرها أساتذة من الداخل والخارج.

من جانب آخر، أشار الوزير أن الوزارة قد عكفت على تنظيم مخيمات صيفية لاطفال الجنوب، مع فتح أقسام لمحو الأمية، الهدف منها تحفيظ القران.

وأكد أن المصالحة الوطنية، خطوة جبارة قام بها المسجد، الذي يشكل إحدى خطوط الدفاع الاولي عن مصالح البلاد.

وأورد في السياق، أم المسجد الجزائري، أضحى نموذجا يحتذي به في قارات العالم.