بلمهدي: مالك بن نبي كان يبحث عن أفكار المخابر لا أفكار المقابر

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن المفكر الجزائري مالك بن نبي، كان يبحث عن أفكار المخابر، وليس عن أفكار المقابر.

وصرح الوزير، في كلمة له بمناسبة إنطلاق الندوة الوطنية الأولى “مالك بن نبي”، بالمكتبة الوطنية: “تعرفت على بن نبي معرفة الوراقين وليس معرفة الرافقين”.

وأكد بلمهدي، إن فكر مالك بن نبي، كان فكرا متفتحا، وأنه أضاء بفكره عالم التفكير والحضارات.

ولم ينسى بلمهدي، تقديم الشكر لوزيرة الثقافة مليكة بن دودة، على إشرافها على إطلاق هذه الندوة الوطنية الأولى حول “مالك بن نبي”.