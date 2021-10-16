بلمهدي: محاربة التطرف والعنف يحتاج إلى تظافر الجهود

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي اليوم السبت، أن محاربة التطرف الديني والعنف يحتاج إلى تظافر الجهود.

وقال بلمهدي خلال ندوة علمية لمواجهة ظاهرة العنف و التطرف، أن هناك مخابر دولية تصنع الإرهاب انطلاقا من التطرف الفكري والديني والعلمي، كما أن لها القدرة على توجيهه وتغيير شكله وتمويليه.

وأوضح الوزير أنه عدما يخطئ الانسان في فهم الرسالة السماوية يخطئ أيضا في الممارسة ويحدث عن ذالك مشاكل ما يجعله عرضة للعنف والتطرف.

كما دعا إلى حماية أنفسنا اليوم و الأجيال القادمة من ظاهرة العنف و التطرف، من خلال تظافر الجهود والفهم الصحيح للدين واتباع منهج الوسطية.

وأعطى الوزير مثالا بالجزائر التي عانت من ظاهرة الإرهاب و للممارسات المتطرفة لأزيد من عشر سنوات، حيث كانت ميدانا ومسرحا للأعمال العنيفة والحوادث المرعبة.

طالع أيض