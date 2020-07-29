بلمهدي: مشروع توزيع الأضحية موجود بكل الولايات وعبر المساجد

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الجزائريين يد واحدة وسينتصرون على هذا الوباء.

وأضاف الوزير اليوم الأربعاء على هامش انطلاق قافلة “الإخوة والتضامن”، أنه ينبغي توخي الحذر والحيطة وعدم التهاون في التدابير الصحية خلال يومي عيد الأضحى، خاصة وأن أكبر شيئ نحمله وندعمه هو شعار أضحية بلا عدوى، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات التي تمنع انتشار العدوى.

وأضاف الوزير، أن الجزائر ستخرج من هذا الحجر الصحي وستعود إلى الحياة الطبيعية بحرص والتزام المواطن، داعيا في ذات السياق المواطنين الذين يسّر الله لهم “ذبيحة العيد” أن لا ينسوا إخوانهم المتضررين.

وقال بلمهدي، أن مشروع توزيع الأضحية موجود في كل ولايات الوطن وعبر مساجدنا، فمثلا في العاصمة لدينا أكثر من 200 أضحية ستوزع على المحتاجين، خاصة وأن المجتمع المدني كذلك يساهم في العمل التطوعي الخيري وهذه خصلة طيبة في الجزائريين.