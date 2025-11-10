بلمهدي من السعودية: مواسم الحج الأخيرة شهدت قفزات نوعية

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الإثنين، في فعاليات اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج المنعقد بالمملكة العربية السعودية، والمخصص لتقييم التجارب السابقة وتنسيق الجهود استعدادًا لمواسم الحج المقبلة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبّر الوزير عن تقديره الكبير للجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. مؤكدًا أن مواسم الحج الأخيرة شهدت قفزات نوعية جعلت منها الأفضل منذ خمسين سنة.

كما ثمن بلمهدي التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية والجهات السعودية المختصة. والذي انعكس إيجابًا على راحة الحجاج الجزائريين وسلامتهم.

وفي ختام كلمته، أكد بلمهدي أن رسالة الحج هي رسالة سلامٍ وإنسانيةٍ عالمية، مستلهمة من رسالة الإسلام السمحة. التي جاء بها نبينا محمد ﷺ، داعيًا إلى أن يكون الحج منبرًا لنشر الرحمة والوحدة بين المسلمين.

