بلمهدي: من العار أن يبقى في هذا الزمن مستعمرات

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أنه من العار، أن يبقى في هذا الزمن مستعمرات في زمن الحريات والتكنولوجيا والحضارة الانسانية التي وصلت إلى أبعد ما يتصوره الانسان.

وذكر الوزير في ندوة صحفية جمعته مع الدكتور محمود صدقي عبد الرحمن الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بتصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي كان مدويا في العالم، حول القضية الفلسطينية أين أكد أنها قضية مقدسة ولا يمكن أن تساوم فيها الجزائر بأي حال من الأحوال.

وجدد الوزير موقف الجزائر الثابت والذي ترافع عليه في مختلف المحافل الدولية وآخرها بمنبر الأمم المتحدة، وفي احتفالية مؤتمر بلدان عدم الانحياز بصربيا، بأن تنال الدولة الفلسطينية إستقلالها وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد بلمهدي، إن الجزائر تنصر القضية الفلسطينية بكل ما اوتيت من قوة.

وحول زيارة الوفد الفلسطيني، كشف الوزير، أنه ستجمعه مع الوفد الفلسطيني، جلسات عمل ستكون خدمة لفلسطين والجزائر.

مشيرا إلى أن التعاون موجود بين فلسطين والجزائر، لذلك، سيتم البحث عن أرضية عمل مشتركة، وعن فضاء يمكن الجزائر من دعم القضية الفلسطينية.

قاضي قضاة فلسطين: الجزائر نموذج يحتذي به الفلسطينيون

ومن جهته، أكد قاضي قضاة فلسطين، إن الجزائر نموذج يحتذي به الفلسطينيون، مذكرا بتضحيات الشعب الجزائري التي استمرت لما يزيد عن قرن من الزمان وأثمرت حرية وإستقلالا ودولة وكرامة.

وأضاف الدكتور محمود صدقي، إن تضحيات الشعب الفلسطيني تقارب القرن او تجاوزت، ولا يزال يكافح ويناضل ويقدم الشهداء وسيضل كذلك حتى يحقق الإستقلال.

وكشف ذات المسؤول الفلسطيني، إنه قدم للجزائر رفقة الوفد المرافق له، لأجل تحقيق التواصل الواجب والبرهنة على أن هذه الأمة كالغيث، مهما نأت المسافات وتباعدت الحدود.

مؤكدا أن الجزائر بلد للفلسطينيين، لأنها تقف معها ظالمة أو مظلومة ولا تزال الجزائر ودولتها وشعبها على موقفها وعهدها.

وحول زيارته للجزائر، أوضح قاضي قضاة فلسطين، إن الغرض من هذه الزيارة هو البحث عن العمل المشترك لأن التعاون قائم، مؤكدا أن فلسطين بحاجة للجزائر، وبحاجة لكل إخواننا العرب والمسلمين.

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