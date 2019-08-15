بلمهدي: “موسم الحج ساده الأمن والإطمئنان.. والحجاج الجزائريين تغلبوا على كل المشاكل”

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن موسم الحج هذه السنة ساده الأمن والإطمئنان.

وأضاف الوزير في تصريح لجريدة “المدينة” عقب زيارة المطوف أمين حافظ، أن الحجاج الجزائريين كان لهم السبق في تطبيق المبادرات التي قدمتها السعودية.

وأكد بلمهدي أن الجزائريين إستعملو المسار الإلكتروني، وتطبيق مبادرة الخيام ذات الدورين للتغلب على مشكلة الزحام.

واقترح الوزير توسعة مداخل ومخارج الخيام ذات الدورين لتمكين الحجاج من الحركة بيسر وسهولة.

وأكد الوزير أن كل المشكلات التي واجهتهم استطاعوا حلها بتفهم الجهات الوصية.

من جهته أشاد الوزيربالجهود التي تقوم بها السعودية كل عام لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم.

وأكد ذات المتحدث، أن الخيام ذات الدورين مبادرة متميزة للتغلب على مشكلة الزحام وضيق المشاعر.

وأفاد الوزير،أن حصة الجزائر من الحجاج قدرت بـ 36 ألف حاج، معربا عن تطلعه لزيادة الحصة مستقبلا.