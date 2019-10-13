بلمهدي: موسم الحج كان ناجحا هذه السنة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن موسم الحج هذه السنة كان مباركا بالرغم من حدوث بعض الأشياء البسيطة.

وقال الوزير أمس، عقب إعطائه إشارة انطلاق الموسم الثقافي الوطني 2019/2020 أن هذا التقييم هو أولي، وسيعلن عن تقرير تقييمي ختامي لاحقا.

وكشف الوزير أن قطاعه يتوجه نحو تعميم استغلال الطاقة المتجددة حسب الإمكانيات المتاحة في مؤسسات القطاع خاصة المساجد الأقطاب.

وأضاف بلمهدي، بأن الحكومة أعطت موافقتها على انجاز 3 مراكز ثقافية اسلامية بولايات غرداية وتبسة وام البواقي.

وأكد بلمهدي أنه بذلك تستكمل شبكة المراكز الثقافية الإسلامية التي تشمل كل الولايات.