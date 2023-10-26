بلمهدي: موقف الجزائر من القضية الفلسطينية لن يتغير..ونحن بجانب المظلومين

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن مواقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطنية لم يتغير ولن يتغير،وستبقى الجزائر دائما مساندة لهذه القضية العادلة.

وأضاف الوزير في تصريح خص به”النهار ” أن الجزائر تزايد في هذه المحبة “التي بيننا وبين فلسطين”. و”موقفنا ثابت ولا يتغير لا في السراء ولا في الضراء كما أنه لا يتغير لا في الليل ولا في النهار”.

وأضاف الوزير انه تعلق الجزائر بفلسطين يكفيه ما سجلته المواقف الجزائرية دوليا واقليميا ومحليا. مؤكدا أن الجزائر مع ونحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

و أضاف بلمهدي بأن “المظلوم سينتصر على الظالم مهما طال الزمن”.مبرزا بأن الأمم تحيا بشيئين .اثنين هما العلم والظلم. فأما العلم فهو أكبر العبادات و هو كل ما يدخل في إعمار الأرض بالعلم النافع للإنسان و الإنسانية.

وأما الظلم فهو يدعو الأمم و الإنسان إلى التحرر. “و لقد مارس الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري كل أشكال الظلم لكنه انتصر في الأخير و استرجع سيادته و هو نفس مصير الشعب الفلسطيني الذي سينتصر لقضيته العادلة”.