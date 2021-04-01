بلمهدي: نحن على اطلاع بكل انشغالات الأئمة وموظفي القطاع ونسعى لتحسين وضعهم

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، من تيسمسيلت، أن اللجنة الوزارية للفتوى في تواصل دائم مع اللجنة العلمية لمتابعة كوفيد19.

وحسب الوزير، فقد أنتجت هذا البروتوكول الخاص، بإقامة صلاة التراويح، وفق الضوابط التي نشرت في البيان.

وشكر الأئمة وكافة موظفي القطاع الذين جعلوا من المساجد نموذجا يحتذى في الانضباط والاحتياط للحفاظ على أرواح الناس.

ودعا إلى عدم الاستعجال، ودعا إلى مزيد من الاحتياط لأن الوباء لا زال موجودا.

وأكد أن الإمام لا زال الإمام والمسجد مجندا لخدمة الوطن، داعيا ليكون خطابه خطاب رحمة ومحبة وإخاء.

وطمأن الأئمة وكافة موظفي القطاع، أنه على اطلاع بكل انشغالاتهم وفي سعي حثيث وعمل دؤوب لتحسين وضعهم.

وقد بلغ تعداد من تم إدماجهم بالقطاع 1219 منهم 384 بالسلك الاداري، السلك الديني 799، المتعاقدون 36 ولا زالت العملية متواصلة.