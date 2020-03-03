بلمهدي.. نحو إعداد نص قانوني لتجريم الإعتداء على الأئمة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن التوجه نحو إعداد نص لتجريم الإعتداء على الأئمة.

وقال بلمهدي، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، بخصوص الإعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الإمام، “سيكون هناك تكفل بنص لتجريم الاعتداء على الإمام”.

وبخصوص مشكل السكن، أكد الوزير أن الوزارة بصدد العمل لحل هذا المشكل، وقال أن “7000 إمام من بين 23 ألف موظف في القطاع الديني، يحتاجون للسكن”.

وأكد قائلا “نعمل على حل هذا المشكل وفق الفرص المتاحة”.

وفي ذات السياق أعلن الوزير عن العمل على إعداد دليل توجيهي للإمام من خلال إشراك المجالس العلمية عبر ولايات الوطن، وهو عبارة عن ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة.

وأكد الوزير أنه تم فتح قنوات الحوار مع الأئمة، وقال “طلبت منهم التريث، لاسيما وان مقترحاتنا لبرنامج الحكومة التي قدمناها لم يمض عليها سوى أسبوع فقط”.