بلمهدي: وفاة 13 حاجا و3 حالات حرجة خلال موسم الحج

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن أجواء الحج بالبقاع المقدسة جرت في ظروف تنظيمية محكمة شرفت الجزائر.

وأضاف الوزير في تصريح للتلفزيون العمومي مساء أمس السبت، بخصوص حالة الحجاج الجزائريين، أن الحالة العامة مطمئنة. وهناك عدد محدود من الحالات الصحية التي تتم متابعتها من قبل الفرق الطبية الجزائرية بالتنسيق مع المستشفيات السعودية.

وكشف في سياق ذي صلة، عن وجود 3 حالات حرجة لحجاج جزائريين يتواجدون حاليا بالمستشفيات ويتابعون علاجهم تحت إشراف فريق طبي سعودي. مشيرا إلى تسجيل 13 حالة وفاة لحجاج جزائريين دفنوا بالبقاع المقدسة.

وأكد وزير الشؤون الدينية، أنه قد تم التكفل بالحجاج المتوفين ودفنهم بالبقاع المنقدسة، كما تم استخراج وثائقهم الضرورية من طرف الوفد القنصلي وإعلام ذويهم. وكذا سيتم ترحيل أمتعتهم مع الرحلات الأولى للطيران.

أما بخصوص المرضى المتواجدين بالمستشفيات، فأكد الوزير، أنه سيتم ترحيلهم إلى الجزائر في أولى الرحلات. إن سمحتهم حالتهم ووافق الطاقم الطبي من أجل مواصلة علاجهم بالجزائر.

