بلمهدي وكريكو يقدمان تعازي رئيس الجمهورية لعائلات ضحايا التقلبات الجوية بسعيدة

قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. أمس الأحد، تعازي رئيس الجمهورية إلى العائلات ضحايا التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية سعيدة.

حيث قدم الوزيران تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى عائلات الضحايا الذين جرفتهم السيول بمنطقتي طواهرية (بلدية تيرسين). وسيدي ميمون (بلدية عين السلطان) بولاية سعيدة. إثر الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلتها المنطقة أمس الأول السبت.

حيث أكد بلمهدي أن هذه الفاجعة التي ألمت بعائلات المنطقة أثار تضامن ومؤازرة كل الجزائريين. مصرحا “نعتبر أنفسنا جزءا من هذه العائلات ،ونقدم لهم التعازي الخالصة. والمواساة التي ننقلها لهم بتكليف من رئيس الجمهورية وباسم الحكومة والشعب الجزائري ونعبر لهم عن تضامننا المطلق معهم في هذه الظروف العصيبة”.

كما قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعازيها لأسر ضحايا التقلبات الجوية. ومنحت لهم إعانات مالية. معربة عن مواساتها وتضامنها العميق مع عائلات الضحايا.

يشار إلى أن أربعة (04) أشخاص لقوا مصرعهم أمس الأول السبت بسبب التقلبات الجوية. الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية.