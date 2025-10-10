بلمهدي يؤدي أول صلاة جمعة بجامع سفير التاريخي بالقصبة

أدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، أول صلاة جمعة بجامع سفير التاريخي بالقصبة العليا في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، تم الانتهاء من عملية ترميم هذا الجامع، وتأهيله، والتي استمرت ثلاث سنوات.

ليُعاد فتحه أمام المصلين في أبهى حلّة تجمع بين الأصالة المعمارية والروحانية الدينية.

ويُعدّ مسجد السفير من التحف الأثرية العريقة التي تزيّن قلب القصبة. وقد استُكملت عملية ترميمه ضمن مشروع الحفاظ على التراث الديني والمعماري الوطني.