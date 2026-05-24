بلمهدي يؤكد أن نجاح مرحلة المشاعر المقدسة يظل رهينًا بحسن التنظيم

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم الأحد، على اجتماع عام ضمّ أعضاء مكتب شؤون حجاج الجزائر العاملين بمكاتبها الثلاثة، خُصّص لشرح خطة تسيير مرحلة المشاعر المقدسة، وضبط آليات التنسيق الميداني وتوزيع المهام بين مختلف الفروع والتخصصات.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع جرى بحضور القنصل العام للجزائر بجدة محمد الحبيب زهانة. والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أ.د الطاهر برايك مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر.

حيث تم الوقوف بالتفصيل على مختلف الترتيبات العملياتية المتعلقة بتنقل الحجاج الجزائريين بين المشاعر المقدسة. لاسيما ما تعلق بمراحل التفويج نحو منى وعرفات ومزدلفة، وآليات مرافقة الحجاج. وضمان التكفل بهم في مختلف المحطات، في مرحلتي التصعيد والعودة لمشعر منى.

وأكد الوزير، في توجيهاته، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية والتجند الكامل خلال هذه المرحلة الحساسة. من موسم الحج، باعتبارها تتطلب تنسيقًا دقيقًا وتدخلًا ميدانيًا متواصلًا. من جميع أعضاء البعثة، بما يضمن راحة الحجاج الجزائريين وسلامتهم. وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف.

كما شدد على أهمية الالتزام الصارم بمخطط العمل المسطر، والعمل بروح الفريق الواحد. مع الحرص على تعزيز التواصل الدائم بين مختلف الوحدات الميدانية. لضمان سرعة التدخل ومعالجة الانشغالات الطارئة التي قد تُسجل خلال تنقل الحجاج. أو إقامتهم بالمشاعر المقدسة.

هذا وتناول الاجتماع أيضًا الجوانب التنظيمية المتعلقة بتوزيع الفرق الميدانية عبر المخيمات والمسارات المعتمدة. وكيفيات التنسيق مع مختلف المتدخلين من الجهات السعودية. فضلًا عن ضبط آليات المتابعة اليومية ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير التكفل بالحجاج.

بلمهدي يدعو أعضاء البعثة إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط

وفي الجانب التوجيهي، دعا الوزير بلمهدي أعضاء البعثة إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط. واستحضار البعد الإنساني والرسالة النبيلة الموكلة إليهم في خدمة ضيوف الرحمن. مؤكدًا أن نجاح مرحلة المشاعر المقدسة يظل رهينًا بحسن التنظيم والتكامل بين جميع المتدخلين.

يشار أن هذا الاجتماع يأتي كآخر محطة قبل انطلاق المناسك ضمن سلسلة اللقاءات التوجيهية. التي يشرف عليها الوزير، في إطار الحرص على المتابعة الدقيقة لكل مراحل التكفل بحجاج الجزائر خلال موسم حج 1447هـ / 2026م.

وفي ختام اللقاء رفت أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يوفق أعضاء البعثة في أداء مهامهم على أكمل وجه. وأن يرزق حجاج الجزائر حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يحفظ الجزائر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

