بلمهدي يؤكد على أهمية الاجتهاد الفقهي المعاصر في ترشيد وتنظيم مناسك الحج

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، على أهمية الاجتهاد الفقهي المعاصر في ترشيد وتنظيم مناسك الحج. داعيًا إلى اعتماد اجتهاد جماعي مؤسساتي يواكب التحولات الكبرى التي شهدتها الشعيرة. مع تزايد أعداد الحجاج وتداخل الأبعاد الشرعية والصحية والأمنية واللوجستية.

وأوضح الوزير، بلمهدي في مداخلة بعنوان: “الاجتهاد الفقهي المعاصر ودوره في ترشيد وتنظيم مناسك الحج”، ضمن أشغال الندوة الخمسين للحج الكبرى، أن الاجتهاد المبني على المقاصد الشرعية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المستجدة. خاصة ما يتعلق بتنظيم التفويج والمسارات وتحقيق أمن وسلامة الحجاج. مشيدًا في السياق ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة الحج. وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما أبرز مساهمة المدرسة الفقهية الجزائرية في معالجة نوازل الحج، مستشهدًا بفتاوى الشيخ أحمد حماني، واجتهادات الشيخ إبراهيم بيوض. إلى جانب فتاوى اللجنة الوزارية للفتوى المتعلقة المتعلقة بمختلف النوازل في الحج.

ودعا السيد الوزير إلى تعزيز تبادل التجارب الناجحة بين الدول الإسلامية. وبناء قواعد بيانات رقمية للفتاوى، إلى جانب تطوير اجتهاد فقهي جماعي عالمي للحج. والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة الحشود. مؤكّدًا أن نجاح تنظيم الحج يتطلب تنسيقًا دائمًا بين العلماء والمتخصصين في الطب والهندسة ومختلف القطاعات ذات الصلة.

وجاءت مشاركة الجزائر ضمن أعمال الندوة الخمسين للحج الكبرى التي تنظّمها المملكة العربية السعودية منذ نصف قرن. تحت شعار: “منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن… نصف قرن من الإثراء المعرفي”. حيث تناولت الندوة عبر ورشاتها المتخصصة سبل تطوير الخدمات المقدمة للحجاج. وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والارتقاء بالأداء الديني والفكري خلال موسم الحج.

يذكر أن أشغال الندوة شهدت مشاركة عدد من أعضاء بعثة الحج الجزائرية من مختلف الفروع، ضمن الورشات المتخصصة. التي نظّمت لدراسة مختلف الجوانب التنظيمية والشرعية والخدماتية المتعلقة بالحج.

