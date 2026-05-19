بلمهدي يؤكد على أهمية الجانب الصحي ضمن مخطط التكفل بحجاج الجزائر

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من موسم الحج الجاري بالمدينة المنورة. جرت في ظروف تنظيمية محكمة. بفضل التجند المتواصل لأعضاء البعثة الجزائرية للحج. مشيدًا بالكفاءات التي سهرت على ضمان راحة الحجاج والتكفل بانشغالاتهم في آجال قياسية.

وأوضح الوزير، عقب زيارة تفقدية قادته إلى مختلف فروع مركز المدينة المنورة لمكتب شؤون حجاج الجزائر، أن هذه الزيارة تندرج ضمن المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل. والوقوف على جاهزية مختلف اللجان المكلفة بخدمة الحجاج. سواء ما تعلق بالإسكان والترحيل أو إعداد بطاقة نسك وتنظيم المزارات، لاسيما بالروضة الشريفة.

وأشار إلى أن أعضاء البعثة أبانوا عن احترافية عالية في أداء مهامهم، من خلال الحرص على التكفل السريع بالحجاج. وعدم تركهم ينتظرون، مع تدارك بعض الإخلالات الظرفية في المواقيت والمواعيد. بما سمح بضمان السير الحسن للبرنامج المسطر.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهمية الجانب الصحي ضمن مخطط التكفل بحجاج الجزائر، لاسيما ما تعلق بخدمات الصيدلية وتوفير الأدوية. مؤكدًا أن الدولة الجزائرية حرصت على شحن الكميات المخصصة للحجاج قبل انطلاق الموسم. وتوزيعها على مركزي مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع اعتماد شبكة تنسيق بين مختلف المراكز لتغطية أي احتياجات محتملة.

وعبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي عن تفاؤله بنجاح المرحلة المقبلة من الموسم، خاصة بالمشاعر المقدسة. داعيًا أعضاء البعثة إلى مواصلة التجند والتحلي بروح المسؤولية. كما أثنى على السلوك الحضاري الذي أبان عنه الحجاج الجزائريون في مختلف المواقع الدينية التي زاروها. مؤكدا أنهم يعكسون الصورة المشرفة للجزائر ويرفعون رايتها عاليًا في الأراضي المقدسة.

وشرع وزير الشؤون الدينية، صباح اليوم بزيارة تفقدية للحجاج بمزارات المدينة المنورة. وذلك للاطلاع على الخدمات التي تقدمها لهم بعثة الحج الجزائرية.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوزير بعدد من الحجاج، حيث اطمأن على ظروف إقامتهم وسير البرنامج المُعدّ لهم. مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود الميدانية بما يضمن راحتهم. وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف.

وقد رافقه في هذه الزيارة كل من سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد. والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، أ.د الطاهر برايك. ورئيس مركز المدينة المنورة بلخير بوذراع.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الحج الجزائرية لمرافقتهم ميدانيًا، والوقوف على ظروفهم. وتقديم مختلف التسهيلات لضمان أداء مناسكهم في أجواء يسودها النظام والراحة والسكينة.

