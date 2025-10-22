بلمهدي يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون في مجالات الشأن الديني

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، وزير الشؤون الدينية للجمهورية التونسية الشقيقة، أحمد البوهالي.

وخلال هذا اللقاء، تمّ التباحث حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجالات الشأن الديني.

يذكر أنّ الوزير التونسي يقوم بزيارة إلى الجزائر بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي للمذهب المالكي في طبعته السابعة عشرة بولاية عين الدفلى.