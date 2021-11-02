بلمهدي يتباحث مع السفير السعودي

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الثلاثاء سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبدالله بن ناصر البصيري بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد جاء اللقاء في اطار زيارة مجاملة وتعارف أداته السفير للوزير بلمهدي بعد اعتماده مؤخرا سفيرا بالجزائر.

و أضاف البيان، أن الطرفان نباحثا آفاق تعزيز سبل العلاقات، وكذا مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الساحة الدولية بخصوص الشأن الديني.

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استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفيسور زيان بن عتو بمقر الوزارة، اليوم الخميس. سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

كما اللقاء فرصة لتأكيد العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وتثمين الجهود المبذولة من طرف قيادات البلدين. على رأسهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وولي عهده الملك محمد بن سلمان آل سعود.

في السياق ذاته، أبدى الطرفان استعداد البلدين للعمل سويا من أجل تطوير التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. خاصة في مجال مشاريع الطاقة المشتركة كفاءة الطاقة.

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