بلمهدي يتبادل التهاني مع الحجاج بعد أداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا

أدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، رفقة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع حجاجنا الميامين بمخيمات البعثة الجزائرية بمشعر عرفة.

وتم تأدية الصلاة عقب الاستماع إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة.

كما استمع حجاجنا الميامين إلى كلمة توجيهية ودعاء قدّمهما فضيلة الشيخ عبد القادر عمريو. عضو لجنة الفتوى والإرشاد الديني ببعثة الحج الجزائرية، حول فضل يوم عرفة ومكانته العظيمة.

هذا وتبادل الوزير التهاني مع حجاجنا الميامين وأعضاء البعثة الجزائرية، حيث عبّر الحجاج عن ارتياحهم لحسن التنظيم. وجودة التأطير والخدمات المسخرة خلال مرحلة المشاعر المقدسة، مثمنين جهود مختلف لجان البعثة الجزائرية للحج. في ضمان أداء المناسك في أحسن الظروف.

