بلمهدي يتحدث مع الشيخ بوساق حول كورونا وتعليق صلاة الجمعة والجماعة

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بوساق أحد علمائنا الاجلاء، بمقر الوزارة.

والشيخ بوساق، هو من أقدم أساتذة الفقه الإسلامي في جامعات الجزائر، وهو عمدة في الفتوى والفقه المالكي.

وحسب بيان للوزارة، كان اللقاء من جهة فرصة للحديث عن الأوضاع الحرجة التي تعيشها الجزائر وسائر بلدان العالم، أمام اجتياح فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، تناول اللقاء القضايا الشرعية التي لها علاقة بالموضوع.

وأكد الشيخ الدكتور أحمد بوساق، أن قرار لجنة الفتوى القاضي بتعليق الجمعة والجماعات والتزام البيوت، هو عين الفقه والصواب وأن حماية الأبدان مقدمة على إقامة الأديان.

وأوضح الشيخ، أن شرعنا الحنيف الذي جاء لحماية مصالح العباد في العاجل والآجل، داعيا المولى سبحانه أن يحفظ العباد والبلاد، من البلايا والأدواء.