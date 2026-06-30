بلمهدي يترأس اجتماعا تقييما لموسم حج 2026

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تقييمي خُصص لدراسة حصيلة موسم حج 1447هـ/2026م.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، حضر الاجتماع إطارات الوزارة، وإطارات الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والهيئات التي ساهمت في تنظيم وتأطير موسم الحج.

حيث يتناول الاجتماع تقييم مختلف مراحل تنظيم الموسم، والوقوف على النتائج المحققة، ورصد الجوانب التي تستدعي مزيدًا من التطوير، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج الجزائر خلال المواسم المقبلة.

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